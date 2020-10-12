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تعليم

وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الفيوم يوقعان بروتوكول إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:11 م
توقيع وزيرة التضامن
توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل جامعة الفيوم وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢ بمقر الوزارة بالقاهرة.

كان ذلك عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته الدكتورة نيفين القباج مع عدد من  رؤساء الجامعات المصرية للتشاور حول آليات إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى بالجامعات والمهام والأدوار والمسئوليات المنوطة بها.

صرَّحت الدكتورة نيفين القباج، بأن هناك توجهًا سياسيًا لإحداث تغير مجتمعي حقيقي من أهم ركائزه إيجاد شكل من أشكال الحوار مع الشباب وحثهم على المشاركة في العمل التطوعي والعام من أجل ذلك جاء توجه الوزاره لتحقيق التضامن الاجتماعي بينها وبين شباب الجامعات .

من خلال عدد من المحاور أهمها محور التمكين الاقتصادى لطلاب الجامعات عن طريق تقديم قروض ميسرة للمساعدة في إكمال سنوات الدراسة الجامعية وأيضًا البدء في عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغار مع تقديم الدعم الفني ودراسات تسويقية وافية من بنك ناصر الاجتماعى إضافة إلى محور بناء الإنسان ومحور المشاركة المجتمعية وتنمية الخبرات.

وأضافت د.نيفين القباج أن الوزارة ستسهم من خلال الوحدة وعدد من البرامج الاجتماعية الأخرى في دعم الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية وطلاب الجامعات من فئة متحدي الإعاقة.

فيما استعرض  الدكتور أحمد جابر شديد عددًا من تجارب التعاون الناجحة بين وزارة التضامن وجامعة الفيوم أهمها التعاون في إنشاء مركز مكافحة التعاطي ومكافحة الإدمان بالمستشفيات الجامعية مشيدًا بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من الوزارة في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية على طلبة الجامعة الناتجة عن فيروس كورونا.

كما أبدى  استعداد الجامعة لتوفير المتطلبات التأسيسية لوحدة التضامن الاجتماعى على الفور ووجه سيادته الدعوة للوزيرة لافتتاح وحدة التضامن ومركز مكافحة التعاطي وعلاج الإدمان في أقرب وقت.


تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، سير العمل بعدد من المراكز التكنولوجية، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

وذلك بحضور مصطفى زين العابدين مدير إدارة مركز المعلومات والتحول الرقمي، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلٍ من الفيوم وسنورس وطامية، لمتابعة دورة العمل والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وكذلك متابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والمباني بنطاق المراكز الثلاثة. 

خلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، لمجابهة فيروس كورونا، مناشدًا جميع المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 أكتوبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الفيوم يوقعان بروتوكول إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الفيوم يوقعان بروتوكول إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الفيوم يوقعان بروتوكول إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة
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