وان بلس تكشف موعد إطلاق هاتفي OnePlus Nord N100 و Nord N10 .. مواصفات

كشفت شركة وان بلس الصينية اعتزامها إطلاق هاتفين من هواتف الفئة المتوسطة يوم 26 أكتوبر الحالي، وهما هاتفى OnePlus Nord N100 و OnePlus Nord N10 واللذان سيعملان بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، ومن المقرر ان تقوم الشركة بإطلاق هاتف OnePlus 8T بعد غد الأربعاء 14 أكتوبر.





وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتفى OnePlus Nord N100 و OnePlus Nord N10 سيأتيان بأسعار رخيصة حيث سيحتوى الهاتفان على شاشة من نوع LCD ، قياس 6.49 بوصة بجودة +full-HD مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز ، وكاميرا أساسية دقة 64 ميجا بيكسل.









ويحتوى هاتفى OnePlus Nord N100 و OnePlus Nord N10 على معالج متوسط من نوع Snapdragon 690 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث سيكون المعالج هو أرخص معالج يعمل مع هواتف تحتوى على تقنية الجيل الخامس 5G، وذلك لمحاولة إصدار الهاتفين بسعر أرخص من هاتف OnePlus Nord الذى تم إطلاقه منذ عدة شهور بسعر 7350 ألف جنيه مصرى لأصغر نسخة.





كما سيضم هاتفى OnePlus Nord N100 و OnePlus Nord N10 ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ومن المحتمل أن يصدر الهاتفين بسعر 400 دولار أمريكى أى ما يعادل 6277 جنيه مصرى.





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