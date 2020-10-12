رسميا: الدراسة في القليوبية 5 أيام فقط والسبت إجازة

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن تكون الدراسة رسميا فى جميع مدارس المحافظة 5 أيام من الأحد إلى الخميس فقط على أن يكون يوم السبت إجازة أسبوعية للمدارس.





وقالت المحافظة إنه تم تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالرقم القومى للطالب بالبريد أو فورى بكود الخدمة ٦٦٦.





وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أكد ضرورة الانتهاء من كافة الصيانات التى تتم داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشددا على دهان الأسوار فى جميع المدارس، وعدم كتابة أى عبارات دعائية للانتخابات أو كتابة إعلانات للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية عليها.





وشدد عجلان على جميع مديرى الإدارات بالتنبيه على مديرى المدارس بدهان كل الأسوار لإزالة أى عبارات دعائية مكتوبة وذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مع مديرى الإدارات ومديرين العموم والوكلاء لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد.





وأضاف أنه على جميع المدارس توثيق أول يوم دراسى بالصوت والصورة على أن يكون كلمة الصباح فى الطابور عن نصر أكتوبر والعبور العظيم، منوها إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية فى المدارس لدهان الأسوار والفصول.





وأشار عجلان إلى أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، مؤكدا على الدور التربوى ودور الموجهين والمتابعين بالإدارات وضرورة معاونة ومساعدة مديرى المدارس في تنفيذ عام دراسي ناجح وتوفير بيئة تعليمية ناجحة.