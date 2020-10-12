لأول مرة| نائب ترامب يعلق على ذبابة خطفت الأضواء خلال مناظرته الأخيرة

تحدث نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الاثنين، عن واقعة الذبابة التي وقفت فوق رأسه خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس الأسبوع الماضي.





وقال بنس إنه علم بأمر الذبابة من أبنائه، حيث سألته المذيعة على شاشة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن رد فعل أبنائه عندما رأوا الذبابة تقف فوق رأس والدهم خلال المناظرة فرد قائلًا: "هم أخبروني بذلك تحديدًا أنا لم أكن أعرف أن الذبابة تقف هناك.. لقد ضحكنا كثيرًا".





واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية في 7 أكتوبر الماضي بعدما تداول روادها مقطع فيديو لمايك بنس، وهو يظهر وعلى رأسه ذبابة خلال مناظرته مع السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس.





ودشن رواد مواقع "تويتر" هاشتاج Pence الذي أصبح الأعلى تداولا على النطاق العاملي، حيث شارك فيه مستخدمو الموقع صور لبنس وهو على رأسه الذبابة.





ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 3 نوفمبر المقبل، حيث يواجه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، منافسيهما الديمقراطيين، جو بايدن لمنصب الرئيس وكامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس.





ومن المقرر أن يخوض ترامب مناظرة ثانية مع بايدن بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أعلن إصابته به الأسبوع الماضي.