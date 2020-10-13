تنظيم النسل.. موضوع منتدى الحوار الثقافي لوزارة الأوقاف اليوم

تنطلق اليوم بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهي القضية السكانية ، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية.
وتؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها ، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية ، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.
وتؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها ، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية ، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.
ويحضر الندوة نحو ستين إماما وواعظة في لقاء حواري مفتوح ، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها.
يأتي في إطار اهتمام الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية ، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور عوض تاج الدين مستشار سيادة الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق ، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.