وضعت الموبايل في مادة كيميائية.. هيلاري كلينتون تحاول إخفاء التسريبات

قال توم حرب مدير التحالف الأمريكي_ شرق أوسطي الديمقراطي، إن دويلة قطر تدعم نيويورك تايمز وعددا من وسائل الإعلام الامريكية لدعم بايدن؛ ليستطيع منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.









وأشار أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن تسريبات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، كان عبارة عن 33 ألف بريد إلكتروني تم العثور عليها؛ منوها أن تلك التسريبات تدينها هي والرئيس السابق باراك أوباما.









وأكد حرب، أن هيلاري كلينتون كسرت التليفون الخاص بها واستخدمت مواد كيميائية لمنع الوصول للمراسلات السرية المسربة.









وأثني حرب، على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي هو أفضل من سابقه أوباما الذي كان يتآمر على مصر ويدعم ما يسمى ثورات الخريف العربي، مرددا: «ترامب رئيس شفاف وينفذ ما يقوله».









وأوضح أن هيلاري كلينتون كانت السبب الأساسي في هدم وتدمير العديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق.









أظهرت تسريبات هيلارى كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، مدى تورط إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن الحزب الديمقراطى، فى مؤامرة ضد مصر، بداية من ما أسموه الربيع العربي، ومساعدة الإخوان فى الوصول للحكم، مرورا بحلم أخونة الدولة وتفكيك الأجهزة والوزارات السيادية، انتهاء بالدعم الأمريكى السخى للإخوان خلال عام حكمهم الوحيد.