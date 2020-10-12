الزمالك يتصدر تويتر بعد الفوز بهدفين على حرس الحدود

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الحمدلله يارب افريقيا ان شاء الله ‎#الزمالك" و "‏‎#الزمالك نقفل اي صفحة للدوري. عندنا 3 ماتشات حياة او موت حرفيا كسبناهم انت كده حصدت زرعه الموسم كله".





وقال أخر "‏اعتقد انا الحل الافضل للزمالك وكاسونجو ان حد يشتركلو فى اى لعبه فى النادى غير الكوره هو سريع ولياقته كويسه ‎#الزمالك" و" ‏الزمالك ريح المغرب ربنا يسترها بقا ‎#الزمالك".











