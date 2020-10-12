الزمالك يتصدر تويتر بعد الفوز بهدفين على حرس الحدود

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الحمدلله يارب افريقيا ان شاء الله #الزمالك" و "#الزمالك نقفل اي صفحة للدوري. عندنا 3 ماتشات حياة او موت حرفيا كسبناهم انت كده حصدت زرعه الموسم كله".
وقال أخر "اعتقد انا الحل الافضل للزمالك وكاسونجو ان حد يشتركلو فى اى لعبه فى النادى غير الكوره هو سريع ولياقته كويسه #الزمالك" و" الزمالك ريح المغرب ربنا يسترها بقا #الزمالك".
وأضاف آخر "مافيش ماتش فى الدورى عدى علي #الزمالك بسهولة غير ماتش الاهلى و بيراميدز " و" هو المفروض اقييم #الزمالك وباتشيكو وهو لاعب ٥ ماتشات مع ٤ فرق بتنافس ع الهيوط (جونه مصري دجله حرس) سموحة كاس ١٢٠ دقيقة في ١٦ يوم من القاهرة لاسكتدرية للاسماعيلية للقاهرة لاسكندرية وعليها غيابات لعيية اساسية اقسم بالله في ناس بتهرج الفرقة دي ابطال بجد وان شاء افريقيا زملكاوية".