رسميا.. فشل صفقة انتقال يوسف البلايلي للنادي الأهلي

أتم الجزائري يوسف البلايلي، عقده مع نادي خيتافي الإسباني، للانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال حفيظ البلايلي، والد اللاعب، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الهداف" الجزائرية، إن يوسف اتفق على الانتقال لصفوف خيتافي الإسباني، بعد أن كان قريبًا من الذهاب لنابولي الإيطالي.





وكان يوسف البلايلي فسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وارتبط يوسف البلايلي بالانتقال لعدد من الفرق مثل الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي وجالاتا سراي التركي.