بسبب بيراميدز .. سيف زاهر يحرج حازم إمام وأيمن يونس على الهواء

وسأل سيف كلا من أيمن يونس وحازم إمام " انتما كمشجعين لنادي الزمالك تتمنيان أن يخسر أو يتعادل بيراميدز أمام المقاولون العرب لكي يريح فريق الكرة بنادي الزمالك فى مباراته الأخيرة فى الدوري أمام الإسماعيلي القوية، كونها ستأتي عقب مباراتين هامتين وقويتبن على المستوى البدني والفني أمام الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

ورفض حازم إمام الرد فى مشهد كوميدي قائلا لسيف " انا مش مشجع أنا محلل اسأل جماهير الزمالك وهيا تقولك، أو اعمل استفتاء".

واقتنص نادي الزمالك، فوزًا ثمينًا على حساب حرس الحدود بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية؛ فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الممتاز.





سجل أهداف المباراة عمرو الحلواني، لحرس الحدود فى الدقيقة 7 من زمن المباراة، قبل أن يدرك مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وأضاف محمود الونش الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 75.





الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 68 فى المركز الثاني، ويصعب مهمة بيراميدز في اقتناص فرصة الوصافة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ16 ويقضي على حظوظه فى البقاء فى الدوري الممتاز.