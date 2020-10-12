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توك شو

وائل جسار: أنا زى الجيش لما مصر تطلبنى لازم أكون أول واحد يلبي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق المطرب وائل جسار،على مشاركته في أبوريت "حكاية مصر"، الذى يخلد إنتصار مصر في حرب أكتوبر، قائلًا "أنه لا يفكر فيمن سوف يشاركه تقديم العمل الفني عندما يكون متعلق بمصر".

وتابع "جسار"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه: "أنا زى الجيش المصرى لما مصر تندهلى أنا أكون أول واحد.. ولا أفكر في أي حاجة إلا للغناء لمصر الحبيبة ولا أفكر مين هيكون معايا".

وأضاف المطرب وائل جسار، أن مصر وشعبها لهما فضل عليه كبير، ويرجع لهما عامل انتشاره في المنطقة العربية، وتابع: "مصر في قلبى وشعبها طيب وله فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى في انتشارى بكل المنطقة العربية ".

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