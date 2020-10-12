يتنبأ بالكوارث الطبيعية.. الصين تطلق قمرا صناعيا متعدد الاستخدام

عرضت قناة «روسيا اليوم» تقريرا عن إطلاق الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء، حيث أن ذلك القمر سيكون متعدد الإستخدام و مفيد للصين.





وذكر التقرير أن الصين أطلقت اليوم الاثنين مركبة الإطلاق (CZ-3B (Changzheng-3B مع قمر الاستشعار البصري عن بعد Gaofen-13 من المحطة الفضائية سيتشان.





وأكدت القناة أنه جرى إطلاق الصاروخ الساعة 00.57 بالتوقيت المحلي (19.57 بتوقيت موسكو). ومن أهم مهمات القمر الصناعي الصيني الجديد التحذير من اقتراب الكوارث الطبيعية، ومن المخطط أيضًا استخدامه في القضاء على عواقبها.





وسيتم استخدام Gaofen-13 في علم البيئة والزراعة وفي تنفيذ مسح الأراضي.



