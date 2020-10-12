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أخبار العالم

البرازيل.. أكثر من 200 وفاة بـ كورونا في يوم واحد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:54 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
أعلنت البرازيل تسجيل 201 حالة وفاة و8429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة آس الإسبانية.

قالت الصحيفة إن البرازيل من الدول المتقدمة في إصابات الوباء الذي صار يمثل حالة من الرعب الشديد تجتاح العالم حاليًا في ظل الأرقام الكبيرة التي يتم رصدها كل يوم على صعيد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتشهد البرازيل على الصعيد العالمي تسجيل عدد كبير جدًا من الحالات الجديدة التي لم يتم رصدها في الموجة الأولى من الهجمة الشرسة للوباء على العالم، حيث وصل البرازيل لتسجيل  5 ملايين  و94979 حالة.

بينما وصل عدد الوفيات بها إلى  150506 ألف حالة وفاة مقتربة من أمريكا والبرازيل.
 
ووصل  عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حول العالم من 38 مليون حالة، بحسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية ، في ظل الانتشار الكبير والمستمر للوباء  في مختلف قارات العالم للشهر الحادي عشر على التوالي.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية  دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي «كوفيد-19»، بنحو 7 ملايين و993 ألف حالة إصابة، كما تواصل حالات الإصابة الارتفاع بشكل جنوني في الهند والمكسيك والبرازيل.

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