ضبط أمين مخزن بشبين القناطر استولى على ٩٥ طن سكر مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة أعمال الفساد الوظيفى والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.





أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام كلٍ من (أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة "فرع شبين القناطر - متعهد التعبئة بمخزن كفر شبين) بالتصرف فى كميات كبيرة من السلع التموينية "سكر" من داخل المخزن سالف الذكر، والمخصصة للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الإستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن، تبين قيام الأول بالتصرف فى كمية قدرها (80 طن سكر "مدعم" ، والإتجار بها فى السوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين محمل عليهما ( 15 طن سكر "مدعم").





بمواجهة قائدى السيارتان أقرا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بتحميل كميات السكر من داخل المخزن سالف الذكر، متوجهين بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه بالأسواق.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية، وضبط وقائع الفساد الإدارى.



