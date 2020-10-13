أنباء سارة.. الحصول على هذا اللقاح يقي من كورونا

كورونا والإنفلونزا والبرد، ثلاثي يثير المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء، ففي هذا التوقيت من كل عام يحرص عدد على الحصول على لقاح الأنفونزا اتقاء شر الإصابة بالإنفلونزا، ولكن الدراسات الحديثة تؤكد أيضًا على ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام بالتحديد.





وهناك أسباب أكثر من أي وقت مضى للحصول على لقاح الإنفلونزا؛ حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أنه يمكن أن يوفر أيضًا بعض الحماية الحيوية ضد Covid-19.





يأتي ذلك مع إطلاق تجربة جديدة كبيرة لمعرفة ما إذا كان لقاح BCG المستخدم على نطاق واسع ضد السل يمكن أن يساعد أيضًا في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كما أشاد الخبراء بنتائج لقاح الإنفلونزا باعتبارها مؤشرات هامة للوقاية، فلقاح الإنفلونزا قد يمنع ضربة مزدوجة للعدوى: تشير الأبحاث الرائدة إلى أن لقاحات الإنفلونزا قد تكون أيضًا قادرة على تهيئة الجهاز المناعي لمهاجمة وتدمير فيروس كورونا الغازي أيضًا ، مما يقلل وفيات كوفيد بأكثر من الثلث.



