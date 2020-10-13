AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أنباء سارة.. الحصول على هذا اللقاح يقي من كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كورونا  والإنفلونزا والبرد، ثلاثي يثير المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء، ففي هذا التوقيت من كل عام يحرص عدد على الحصول على لقاح الأنفونزا اتقاء شر الإصابة بالإنفلونزا، ولكن الدراسات الحديثة تؤكد أيضًا على ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام بالتحديد. 

وهناك أسباب أكثر من أي وقت مضى للحصول على لقاح الإنفلونزا؛ حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أنه يمكن أن يوفر أيضًا بعض الحماية الحيوية ضد Covid-19.

يأتي ذلك مع إطلاق تجربة جديدة كبيرة لمعرفة ما إذا كان لقاح BCG المستخدم على نطاق واسع ضد السل يمكن أن يساعد أيضًا في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أشاد الخبراء بنتائج لقاح الإنفلونزا باعتبارها مؤشرات هامة للوقاية، فلقاح الإنفلونزا قد يمنع ضربة مزدوجة للعدوى: تشير الأبحاث الرائدة إلى أن لقاحات الإنفلونزا قد تكون أيضًا قادرة على تهيئة الجهاز المناعي لمهاجمة وتدمير فيروس كورونا الغازي أيضًا ، مما يقلل وفيات كوفيد بأكثر من الثلث.

فما يثير القلق هو أن العديد من الأرواح ستفقد إذا أصيب الناس بالإنفلونزا وفيروس كورونا معًا، وأظهرت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن خطر الوفاة يتضاعف إذا حدث ذلك.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: الإنفلونزا تتسبب في موت الأطفال أكثر من فيروس كورونا

فيروس كورونا VS الإنفلونزا.. أيهما يقتل عددا أكبر من المرضى؟

بحيل بسيطة.. طرق لحماية أنفسنا من نزلات البرد في فصل الخريف

لقاح رباعي.. المصل واللقاح: شتاء هذا العام محمل بالأنفلونزا والكورونا.. فيديو

دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلل من انتشار فيروس كورونا.. تفاصيل

الشتاء الأكثر رعبًا.. توقعات بإصابة مزدوجة بالأنفلونزا وكورونا

ترشيحاتنا

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

وفاة الكاتب الصحفي بالأهرام المسائي خالد عيسى

أخبار الفن.. الإفراج عن هيا الشعيبى بعد المقطع الإباحي.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود

مفاجأة بشأن زيادة الرواتب يعلنها وزير قطاع الأعمال.. فيديو

وزير التعليم: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية لهذه المراحل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها