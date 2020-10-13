وزيرة الثقافة: اعتماد خريجي ابدأ حلمك كـ فرقة مسرحية نوعية بأسيوط

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتماد خريجي ورشة "ابدأ حلمك" بمحافظة أسيوط كفرقة مسرحية نوعية وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر.





جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للمبادرة بقصر ثقافة أسيوط، وبحضور عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.





وقالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة عازمة على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة.





وأشارت إلى أن مشروع "ابدأ حلمك" يمثل أحد محاور استراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كافة مجالات الإبداع، ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة في محافظات الصعيد، معربة عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للفتيات وبالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتدربون وشجاعتهم وجرأتهم لتحقيق حلمهم، قائلة: "فخورة بكم يا أبناء أسيوط".





وأكدت أنهم يمثلون صورة معبرة لقوة مصر الناعمة، واصفة أبناء الصعيد بكنز المواهب المتجدد الذي لا ينضب.





وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما قصيرا عن رحلة التدريب للخريجين، إلى جانب 3 عروض مسرحية للخريجين، منها مشهد مبتكر مستلهم من العرض العالمي هاملت للكاتب الإنجليزي شكسبير، بالإضافة إلى أوبريت استعراضي جماعي لكافة المتدربين بعنوان "هيلا هيلا" وأغنية جماعية عن محافظة أسيوط.



