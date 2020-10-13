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أخبار البلد

استقرار.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 13-10-2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 13-10 -2020.

واستقرت أسعار  الدواجن  البيضاء التى  تراوحت بين 22.00جنيه 23.00  جنيه للكيلو ، و الدواجن الحمراء  الساسو  وصل سعر الكيلو مابين 23.00 جنيه و 23.50  جنيه  ، ووصل سعر الدواجن البلدى الى  36.00 جنيه أو  38.50 للكيلو ، و لحم أمهات  تراوح بين 16.00 جنيه  16.25 جنيه للكيلو .

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر  27.00 جنيه إلى  28.00 جنيه، وسعر كرتونة  البيض الأبيض بين  26.00 جنيه و 27.00 جنيه ـ، أما سعر كرتونة البيض البلدى فتراوح سعره بين  29.00 جنيه و 30.00 جنيه.

 ووصل سعر  كتكوت بط فرنساوي عمر  يوم 04.50  إلى 05.00 جنيهات ،  و كتكوت البط المسكوفي  عمر يوم تراوح سعره  بين  11.00 و 11.25 جنيه  ،  أما  كتكوت بط مولارد فتراوح سعره بين  10.00 10.50، 

أما  لحم البط الفرنساوي فتراوح سعره بين   18.00 جنيه و 18.50جنيه، ووصل  لحم البط المسكوفي  فوصل سعره الى  30.00  جنيه أو 30.25جنيه ، كما تراوح سعر البط المولارد  بين 22.00 جنيه و 22.50 جنيه

والكتكوت رومي أسمر عمر يوم  تراوح سعره بين 16.50 جنيه و 17.00 جنيه ، ووصل سعر الكتكوت الرومي بوم  16.00 جنيه أو  16.50 ، وكتكوت رومي عمر شهر ، أما الكتكوت الرومي البرونزي  عمر يوم فتراوح سعره بين  16.50 جنيه ، و 17.00  أما الكتكوت البرونزى عمر 45 يوم وصل سعره الى   44.00 جنيه و44.50  جنيه .

ووصل سعر  الكتكوت الأبيض عمر يوم  تراوح سعره بين 07.25 جنيه و 07.75 جنيه كتكوت ساسو عمر يوم   فوصل سعره الى 04.00 و04.25 جنيه  ، أما سعر الكتكوت بلدي عمر يوم  فوصل سعره الى 03.00  أو 03.25  جنيه .

 كما تراوح سعر الكتكوت السمان البرى  عمر يوم 02.25 جنيه  02.50  جنيه ، أما كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم  02.75  جنيه و03.00  جنيه ،  و الكتكوت السمان هجين بياض عمر  14 يوم   فتراوح سعره بين 05.50  جنيه و06.00جنيه
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