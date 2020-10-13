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مش هنبخل على المواطن.. صندوق تطوير العشوائيات: مشروعات الدولة للإسكان لا تكلفنا الكثير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
المهندس خالد صديق،
المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية
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فرح علاء الخولي
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن توجهات الدولة وهدف القيادة السياسية أن يكون لكل مواطن سكن مريح يمتلكه كأحد حقوقه من الدولة، مؤكدا أن الدولة تعمل على بناء الإنسان.


وأضاف المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مشروعات الدولة للإسكان لا تكلف الدولة الكثير، معقبا: "لن نبخل على المواطن المصري، ما دام نفس الطوب والزلط ليه منعملش حاجات جميلة"، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، ويعمل الصندوق على خطة جديدة لتنفيذ مشروع الأسمرات في كل محافظات الجمهورية.


وأكد أن "تلك المشروعات التنموية والإسكان تؤدي إلى تنمية اقتصادية وبيئية وغيرها بتحرك المجتمع من تحت لفوق"، وذكر أنه تتم الآن مرحلة تجهيز الأراضي في 17 محافظة لإقامة مشروع الأسمرات، وبحوالي 100 ألف وحدة".


وأوضح أن جميع الأجهزة والوزارات في الدولة تعمل معا، وأكد رئيس الوزراء أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا، في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.


وعرض مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية تقريرًا حول مواقع التطوير المقترحة لتنفيذ المشروع بعدد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تقسيمها إلى المناطق ذات الأولوية الأولى، وعددها يقدر بـ 47 منطقة، بمساحة تزيد على 2500 فدان، ثم مناطق ذات الأولوية الثانية، وتقدر بـ 70 منطقة بعدد من المحافظات، بمساحة 1889 فدانًا، وأخيرًا مناطق ذات الأولوية الثالثة تقدر بـ 40 منطقة بمساحة 2448 فدانًا، بإجمالي 157 موقعًا على مستوى الجمهورية.

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