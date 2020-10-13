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رياضة

من داخل السيارة.. شاهد أحدث ظهور لـ رمضان صبحى عبر إنستجرام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر اللاعب رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي السابق، ونادي بيراميدز الحالي، صورة جديدة له من خلال خاصية القصة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر رمضان من داخل سيارته مرتديًا تيشيرت باللون الأزرق.


وكان ديفيد سيزا، مساعد المدرب السويسري السابق للنادي الأهلي رينيه فايلر، أكد أن الجهاز الفني شعر بحزن شديد بعد رحيل رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لا يقف على لاعب.


وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال سيزا: "شعرنا بالحزن بعد رحيل رمضان صبحي، لكننا لم نغضب، هو لاعب قوي ويمكنه صناعة الفارق".


وأضاف مساعد المدرب السابق في الأهلي: "في النهاية رمضان صبحي قام باختياراته، ولا يمكنني التحدث بالنيابة عنه، لكنه بالطبع لاعب مهم ومؤثر".


وكان رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز بعد أن رفض التوقيع للنادي الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ليتسبب في صدمة لفريقه.
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