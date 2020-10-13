نجاحات مصر في عهد الرئيس السيسي.. ومجلس الوزراء الكويتي: لا حظر.. وعقوبات لمخالفي كورونا.. الأبرز بصحف الكويت اليوم

-الرئيس يدعم تعزيز الدور العربي للعراق

-نبيلة مكرم:

رد تكلفة تذاكر السفر للمصريين العالقين في الإمارات

-3965 مرشحًا فرديًا يخوضون انتخابات البرلمان بدلًا من 4032

-3 جبهات لمحاصرة مهربي المواد التموينية خارج البلاد

-50 إلى 100 دينار غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات

-ترجيح خسارة «مرشح إردوغان» في «رئاسية» شمال قبرص

-الصين تفحص 3 ملايين شخص خلال يومين فقط





تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية بالبلاد، هذا علاوة على تناولها الشأن المصري، إضافة إلى الموضوعات العالمية الأخرى الأكثر إلحاحًا.





قالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مشروعات تنموية غير مسبوقة، ففي عهد الرئيس السيسي نجحت مصر بإرادة وتضحيات شعبها العظيم لأول مرة في تاريخها في تحويل الإنفاق من إنفاق استهلاكي بالدرجة الأولى إلى إنفاق إنتاجي لصالح بناء وتطوير البنية التحتية للدولة بالكامل (الطرق والكباري - استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة - توفير إسكان للفقراء ومتوسطي الدخل - إنشاء عاصمة إدارية جديدة - تطوير المصانع - تطوير العشوائيات...) ومواصلة إنتاج مشاريع إنتاجية عملاقة بمختلف المحافظات، ومواصلة برامج التحول إلى الحكومة الالكترونية.





وحرصا على النهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، قامت مصر بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بدءا من عام 2017، حيث استهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا، وقد أشارت تقارير صندوق النقد الدولي لتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج الإصلاح الذي ساعد على تحرير سعر الصرف.





وتناولت الأنباء الكويتية أيضًا، ما كشفته القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، عن تقليص عدد المرشحين التي سبق وتم الإعلان عنها في 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3965 مرشحا، حيث نقص عدد المرشحين بنحو 67 مرشحا.

كويتيًا قالت الصحيفة، إنه تنفيذًا وتطبيقًا لموافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات الحكومية مع وقف الإعارة اعتبارا من 5 الجاري وحتى إشعار آخر، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء قرروا إيقاف تجديد ندب الموظفين المنتدبين للعمل بديوان رئيس الوزراء حتى إشعار آخر.

وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يصدر في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بفرض حظر التجول مجددا في البلاد، موضحة انه ستطبق غرامات فورا على المخالفين للشروط والضوابط المعممة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأضافت ان المجلس لم يصدر ايضا قرارا بالانتقال الى المرحلة الخامسة من خطة العودة الى الحياة الطبيعية، مشيرة الى استمرار المرحلة الرابعة التي تدخل الأسبوع الثامن.

‏وأكد المجلس على الالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي والحضور إلى الأندية الرياضية تجنبا للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى، ‏مع منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.

من جانبها، قالت صحيفة الراي، كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أنه تمت استعادة قيمة تذاكر السفر لأسر المصريين المتضررين من عملية النصب التي تعرضوا لها بعد مغادرتهم إلى دبي لقضاء فترة حجر صحي، تمهيدًا لعودتهم إلى الكويت، أكدت أن الحكومة حريصة على رعاية مصالح المصريين بالخارج، وتتابع مع جهات معنية الشكوى المقدمة من المتضررين.

محليًا بالكويتـ، فتحت وزارة التجارة 3 جبهات لمحاصرة عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، فكانت الجبهة الأولى مداهمة مراكز توزيع المواد التموينية والثانية تكثيف الرقابة على شركات الشحن البري، والثالثة التفتيش على الأسواق الموازية، لمنع خروج تلك المواد التموينية خارج البلاد.

في سياق آخر كويتي، كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة «الراي» أن «الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمام ومخالفة الاشتراطات الصحية ستتراوح وفق تقدير اللجنة العليا لطوارئ كورونا ما بين 50 الى 100 دينار».

قالت صحيفة الجريدة الكويتية، قبل انطلاق القمة الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن والعراق في القاهرة ، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على ثوابت السياسية المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور حول دعمه وتعزيز دوره القومي العربي، في ظل دعم مصر لكل ما يحقق مصالحه، ويساعده على تجاوز التحديات المختلفة ومكافحة الإرهاب ويحافظ على استقراره.

وأجمع مراقبون على أن القاهرة وبغداد وعمان تعمل على تأسيس ما يشبه المحور الإقليمي القائم على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، كخطوة أولى لترميم العمل العربي العربي.

من ناحية أخرى، قالت الجريدة، يواجه الرئيس المنتهية ولايته مصطفى أكينجي المرشح المدعوم من تركيا إرسين تتار في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، في استحقاق تتنافس فيه رؤيتان للسلام مع الشطر الجنوبي للجزيرة المتوسطية والعلاقة مع أنقرة.

وحصل تتار، اليميني القومي الذي يؤيد الحكم الذاتي، على نسبة 32.46 في المئة من الأصوات، متقدمًا بشكل طفيف على أكينجي الذي حصل على نسبة 29.73 في المئة، وتورفان إرهورمان الذي حاز 21.62 في المئة وكلاهما اشتراكيان ديمقراطيان مؤيدان لتوحيد الجزيرة المقسمة على شكل دولة فدرالية. وشارك في الانتخابات نحو 55 في المئة فقط من الناخبين.

ويتواجه بذلك أكينجي وتتار في الدورة الثانية التي ستجرى في 18 الجاري.

أخيرًا من الجريدة، خضع أكثر من ثلاثة ملايين شخص لفحوص كوفيد-19 في مدينة تشينغداو الصينية بعد اكتشاف بؤرة صغيرة استدعت تدخل السلطات لإجراء فحوص جماعية على كامل السكان.

وفي مشاهد تتناقض مع الجهود المتعثرة للدول الأخرى لإنشاء أنظمة اختبار فعالة، شيّد عاملون صحيون في تشينغداو يرتدون ملابس واقية خيامًا كنقاط تجمع لأخذ عينات عبر الأحياء، حيث أحضر الآباء أطفالهم الصغار للاختبار.

وأعلنت المدينة اعتزامها إجراء فحوص تطال أكثر من تسعة ملايين شخص خلال خمسة أيام بعد اكتشاف ست اصابات بالفيروس بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى كوفيد-19.

وتحسن الوضع في الصين بشكل لافت منذ فترة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي عندما فرضت عمليات إغلاق واسعة النطاق أضرّت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.