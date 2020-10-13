خبير: متابعة الإجراءات الوقائية بالمدارس السبيل الوحيد لحماية الطلاب من كورونا.. فيديو

قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، إن الأوضاع آمنة مع بداية الدراسة، وزارة التربية والتعليم أصبحت تعمل على تطهير مستمر للفصول يوميا، منوها إلي أن يتم التأكيد على جميع المدارس على وجود مصدر نقي للمياه لتكن متجددة طوال الوقت.





وأضاف محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري" المذاع علي فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن يجب علي كل مدرسة أن تحتوي علي غرفة عزل مؤقتة، تحسبا لأي حالة طارئة متشابه بها، حتى يتم نقل الحالة لأقرب مستشفى عزل.





وأشار إلي أن الدولة تبذل مجهود كبير في سن القوانين، ولكن يجب علي جميع المواطنين تنفيذ تلك القوانين، موضحا ضرورية متابعة الدولة في مراقبة تنفيذ الإجراءات، كما يوصي جميع المدارس بقياس درجات حرارة الطلاب باستمرار، وأيضا يتم توظيف مفتشين على التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية مثل وجود مفتشين المستوى الدراسي.





وأكد أن يجب على المدرسة أن تكون قضوي لطلابها في تطبيق في جميع الإجراءات، حتى لا يتهاون الطلاب في تطبيقها، اهتمام المدرسة ايضا يعمل علي إرسال رسالة لأولياء الأمور في حرصهم على صحة طفلهم وإن كان الطفل يعاني من أي مرض ما يكونوا حريصين على رعايته في المنزل وعدم نزوله المدرسة.





وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، أن يجب على الوالدين عند عودة طفلهم قياس درجة حرارته في حين الاطمئنان على صحته ، وعند ارتفاع درجة حرارته يتم العناية به حتى تنخفض ويعود إلى المدرسة مرة أخرى، مؤكدا توجد موازنة بين دور المنزل ودور المدرسة في الحفاظ بصحة الطفل من خطر كورونا.