AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: متابعة الإجراءات الوقائية بالمدارس السبيل الوحيد لحماية الطلاب من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:19 م
الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة اجابات
Advertisements
قسم التوك شو
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، إن الأوضاع آمنة مع بداية الدراسة، وزارة التربية والتعليم أصبحت تعمل على تطهير مستمر للفصول يوميا، منوها  إلي أن  يتم التأكيد على جميع المدارس على وجود مصدر نقي للمياه لتكن متجددة طوال الوقت.

وأضاف محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري" المذاع علي فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن يجب علي كل مدرسة أن تحتوي علي غرفة عزل مؤقتة، تحسبا لأي حالة طارئة متشابه بها، حتى يتم نقل الحالة لأقرب مستشفى عزل. 

وأشار  إلي أن  الدولة تبذل مجهود كبير في سن القوانين، ولكن يجب علي جميع المواطنين تنفيذ تلك القوانين، موضحا ضرورية متابعة الدولة في مراقبة تنفيذ الإجراءات، كما يوصي جميع المدارس بقياس درجات حرارة الطلاب باستمرار، وأيضا يتم توظيف مفتشين على  التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية  مثل وجود مفتشين المستوى الدراسي.

وأكد  أن يجب على المدرسة أن تكون قضوي  لطلابها في تطبيق في جميع الإجراءات، حتى لا يتهاون الطلاب في تطبيقها، اهتمام المدرسة ايضا يعمل علي إرسال رسالة لأولياء الأمور في حرصهم على صحة طفلهم وإن كان الطفل يعاني من أي مرض ما يكونوا حريصين على رعايته في المنزل وعدم نزوله المدرسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، أن  يجب على الوالدين عند عودة طفلهم قياس درجة حرارته في حين الاطمئنان على صحته ، وعند ارتفاع درجة حرارته يتم العناية به حتى تنخفض ويعود إلى المدرسة مرة أخرى، مؤكدا توجد موازنة بين دور المنزل ودور المدرسة في الحفاظ  بصحة الطفل من خطر كورونا. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض الدراسة ليومين.. خطة الصحة لمواجهة كورونا مع عودة المدارس

قبل دخول المدارس.. الصحة تضع خطة التأمين من فيروس كورونا

كيف سيتم مكافحة انتشار فيروس كورونا بالمدارس في العام الدراسي الجديد ؟ | الخطة كاملة

ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

شوشة يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدارس شمال سيناء

10 قواعد ذهبية للوقاية.. الصحة تعلن خطة التعامل مع المصابين بـ كورونا في المدارس

ترشيحاتنا

لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

محمد إبراهيم يتصدر تويتر بعد فشل انتقاله للأهلي

ربط زيادة المعاشات بـ15% من معدل التضخم وفقا للقانون الجديد

تحقيقات موسعة في واقعة قتل شاب لزوج والدته بالزيتون

فيديوجراف.. هؤلاء محرومون من التصويت في الانتخابات البرلمانية

مصدر مقرب من اللاعب: ساسي لن يشارك في مباراة الذهاب أمام الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا

مازدا تعلن عودة المحرك الروتاري لزيادة المدي الكهربائي في mazda MX-30.. صور

نشرة الصحة والمرأة| علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا.. صور ميرنا الهلباوي ومحمد عطية