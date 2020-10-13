قبل موسم الشتاء.. 25 مليون جنيه فاتورة رصف طرق بدمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، قامت خلالها بمتابعة تنفيذ عملية الرصف بالأسفلت بمدخل قرية العنانية بقيمة قدرها ٢.٤ مليون جنيه.





وبحسب بيان، الثلاثاء، تأتي أعمال الرصف ضمن العمليات المدرجة بالخطة المبرمة مع الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاون مع مديرية الطرق لرصف طريقى كرم ورزوق والهرنة بمركز فارسكور، وكذا طريق غيط النصارى حتى قرية شطا "وصلة دمسيسة" بدمياط و كفر الغاب بمركز كفر سعد وسند جسر طريق ٨٠١ بكفر البطيخ وأيضًا طريقي مدخل قرية كفر تقى وعزبة الباز بمركز الزرقا بتكلفة إجمالية ٢٣ مليون جنيه.





حيث وجهت المحافظ تعليماتها الى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس طارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة إتمام الأعمال الأولية بمدخل قرية العنانية ونهو عمليات الترميم وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الفنية والهندسية، وكذا تنفيذ الأرصفة الجانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار ضمن هذه الأعمال.





ووجّهت محافظ دمياط بالاستعداد التام لموسم الشتاء برصف الطرق وتسليكم البالوعات لتصريف مياه الامطار وقت نوات الشتاء وتحسبًا لأي فيضانات قد تحدث خلال فصل الشتاء.





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