AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ريم مصطفى فى إطلالة صيفية جذابة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ريم مصطفى مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خاضتها ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ريم مرتدية فستان صيفي مشجر جذاب باللون الأزرق والأحمر، وتميزت طلتها بالإكسسوارت الذهبية الملفتة وتناغمت مع لون شعرها الأشقر فأضافت جاذبية لملامحها وإعتمدت ظهورها بمكياج رقيق .

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، وهادى الجيار، وناهد رشدى، وحسنى شتا، وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.


وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بكاش مايو.. ريم مصطفى تشارك جمهورها صورة من إجازتها الصيفية

بإطلالة جديدة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بفستان قصير ومن أمام الشرفة.. ريم مصطفى تشعل تويتر بفيديو لها

على الشاطئ.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا

بعد إثارتهما للجدل.. صور تكشف علاقة الحب بين ميرنا الهلباوي ومحمد عطية

بعد تحذير الأرصاد .. 5 مشروبات لترطيب الجسم وتقوية المناعة

قبل موقعة السبت.. صحيفة مغربية تكشف عن سلاح مدرب الوداد للتغلب على الأهلي

السيسي: نسعى للتوصل لحل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا

موجة ثانية قوية.. فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا

مازدا تعلن عودة المحرك الروتاري لزيادة المدي الكهربائي في mazda MX-30.. صور

نشرة الصحة والمرأة| علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا.. صور ميرنا الهلباوي ومحمد عطية