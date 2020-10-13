أخبار التوك شو.. ظاهرة غريبة تحدث للسيدات بعد التعافي من كورونا.. طريقة فعالة للتخلص من القمل.. أضرار تناول الفاكهة خلال الوجبة الرئيسية.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:









قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه الوزارة لم تصدى حول أزمة نادي الزمالك واللجنة الأولمبية سوى بيان،تضمن أننا سوف نمارس الدور المسموح به فقط مع الأندية الرياضية.





وأكد أشرف صبحي، خلال حواره في برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر 2"،أنه لم يدلي بأي تصريحات حول تلك القضية، والمنظومة الرياضية تعمل على استقلالية المؤسسات الرياضية.









وأِشار"صبحى"، إلى أن المؤسسات الرياضية مستقلة لها جمعيات عمومية تعبر عن رأيها، مؤكدا أن المؤسسات الرياضية بمصر تتمتع بالإستقلالية وفقا لقانون الرياضة .









حث الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، الأمهات على ضرورة الكشف دائما على شعر ابنائهم بشكل دوري خاصة أثناء فترة المدرسة للوقاية من الإصابة بحشرات الشعر.





وقال الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الطريقة الطبيعية للوقاية من تلك الحشرات هو وضع اي زيت نباتي على شعر الأبناء في نهاية الأسبوع، وتدليك فروة الشعر جيدا ثم تركه 24 ساعة وغسله بعد ذلك بشكل جيد.









قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه تم تسهيل تقديم طلبات التقديم للحصول على 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، حيث يتم التقديم إلكترونيا بشكل كامل على بوابة الإسكان الاجتماعى، أو موقع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه يتم نشر إعلانات تخص تفاصيل هذه الوحدات.





وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إن هناك شروطا محددة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى ان الدولة تسعى لتوفير بدائل.









أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حرص الوزارة على مساعدة صغار الفلاحين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تسويق منتجاتهم من خلال تجميع صغار المزارعين وعمل لجان تسويقية، وذلك بالتنسيق فيما بينهم وتطبيق المواصفات المطلوبة على الانتاج للحفاظ على سعر التسويق.





وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه أصبح هناك استغلال أمثل لكل الزراعات حتى الفرز الثالث منها، لافتا الى أنه بعد أن كان يتم الاستغناء عن الرمان الفرز الثالث أصبح الان يتم العمل منه 9 منتجات مختلفة وتصديرها للخارج، فاصبح ذات قيمة مضافة، وذلك من خلال تدريب الفلاحين.









كشف الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن حقيقة ما نشر بأحد المواقع الإخبارية الاجنبية حول إمكانية بقاء فيروس كورونا على النقود لمدة 24 يوما، وعلى الهاتف المحمول 25 يوما، قائلا: "كلام غير علمي.. مستحيل".





وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتداء الكمامة هى الوسيلة المثلى للحماية من انتقال أي عدوى تنفسية سواء كانت فيروس كورونا، أو نزلة برد عادية.









قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه لم يثبت علميا أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب طفح جلدي، لافتا إلى أنه لاحظ أن نسبة من الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا يعانون من تساقط الشعر خاصة السيدات.





ونصح الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، المتعافين من فيروس كورونا بتناول طبق سلطة متكامل يوميا، مع إضافة ورق السلق إلى طبق السلطة، وتناول ملعقة عسل يوميا، وشرب مياه بكثرة.









قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، عقد مؤتمرا جماهيريا اليوم لـ أبناء الجيزة، لافتة إلى أن أهالى الدائرة كلهم كانوا حاضرين المؤتمر، كما حضر عدد الرموز المؤتمر الجماهيرى ليعلنوا تأييدهم للنائب محمد أبو العينين، منهم الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والموسيقار حلمى بكر، ولؤى دعبس عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، و والدكتور مصطفي الخطيب والمهندس أسامة الشاهد، والشيخ مصطفي عزت ، مدير جمعيه أبو العينين الخيرية.





وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه استقبل أهالي منطقة شارع المدبح بالمنيب جنوب الجيزة، النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بالهُتافات والزغاريد والترحاب.









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء 13 - 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 836 جنيها.









وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 955 جنيها.









وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 717 جنيها.









قالت الدكتورة ضحى عبده ، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إن هناك بعض الناس تحب دمج الفاكهة مع سلاطة وجبة الغداء مثل حبات الرمان أو حبات لب عباد الشمس.





وأضافت ضحى عبده ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن الفاكهة مع الوجبة الرئيسية كسلاطة لا يوجد بها أى مشكلة.



