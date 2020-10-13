AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في دورته الخامسة.. مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم إلهام شاهين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:51 م
الهام شاهين
الهام شاهين
Advertisements
شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، النجمة إلهام شاهين لتكريمها في الدورة الخامسة للمهرجان، التي ستعقد في شهر فبراير المقبل، حيث سيتم منحها جائزة "إيزيس للإنجاز" تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل، الذي قدمت خلاله عشرات الأفلام المهمة التي عبرت عن قضايا المرأة بصدق وواقعية.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن إلهام شاهين واحدة من أهم نجمات السينما المصرية اللاتي عبرن عن مشاكل المرأة المصرية في مجموعة كبيرة من الأفلام التي ستبقى طويلا في ذاكرة الفن السابع، حيث طرحت قضايا تتعلق بنماذج مختلفة للمرأة من كافة الطبقات والشرائح الاجتماعية.

وأضافت التلاوي : إلهام شاهين تعتبر نموذجا للنجمة الموهوبة التي تدرك أهمية السينما في التأثير علي ثقافة المجتمع، وتحرص على مواصلة العطاء على الشاشة الفضية رغم الظروف الصعبة التي تواجه الصناعة، كما أنها تخوض في كثير من الأحيان مغامرات إنتاجية تغرد بها خارج تيار السينما السائد، فهي لا تبحث عن المكسب المادي بقدر ما تسعى  لتقديم أعمالا ذات قيمة فنية رفيعة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، إلى أن إلهام شاهين تعتبر امتدادًا لجيل الممثلات الرائدات في السينما المصرية، فهي تشبههن في تبنيها لطرح قضايا اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المصريين.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي: كما يحسب لإلهام شاهين أنها كانت صاحبة مواقف جريئة في مواجهة قوي الظلام وتيارات الإسلام السياسي التي حاولت أن تعبث بالفن والثقافة.

يذكر أن إلهام شاهين كانت الرئيس الشرفي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الأولى، وحصدت عبر مشوارها السينمائي الطويل العديد من الجوائز، وقدّمت أفلاما مهمة من أبرزها "البريء" و"الهلفوت" و"موعد مع الرئيس" و"يا دنيا يا غرامي" و"سوق المتعة" و"لحم رخيص" و"واحد صفر" و"خالي من الكوليسترول" و"يوم للستات"، فيما تنتظر عرض أحدث أفلامها "حظر تجول" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من بينهم يحيى جبران.. 3 لاعبين بـ الوداد يهددون حلم الأهلي بالتتويج بـ الأميرة السمراء

شوبير: ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الوداد.. ومشاركة كهربا مخاطرة

المتر بـ20 جنيها.. طرح وحدات صناعية في 7 محافظات اليوم.. تفاصيل

منة فضالي: أمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير

رئيس وزراء السودان يقرر إعفاء والي "كسلا" من منصبه

قبل موقعة السبت.. صحيفة مغربية تكشف عن سلاح مدرب الوداد للتغلب على الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. مرسيدس تختبر سيارة كهربائية جديدة للطرق الوعرة 4×4².. صور

تركته والدته لدقائق.. طفل يشنق نفسه بالخطأ أثناء اللعب.. تفاصيل

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا