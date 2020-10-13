مفاجأة سارة.. إجراء جديد يلغي الحاجة إلى الأنسولين

يعد الأنسولين الطريقة الأساسية لعلاج مرض السكري وإدارته وهو موجود منذ أكثر من قرن، لكن أدى الارتفاع الشديد في أسعار الأنسولين في العقد الماضي إلى إجراءات يائسة من مرضى السكري.
ووفقا لموقع health line يمكن أن يؤدي إجراء جديد إلى إلغاء الحاجة إلى الأنسولين لملايين المصابين بداء السكري من النوع 2 من خلال استعادة قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين وتنظيمه بشكل طبيعي.
في تجربة تجريبية جديدة من هولندا ، قال الباحثون إن 75 في المائة من الأشخاص المعتمدين على الأنسولين المصابين بداء السكري من النوع 2 لم يعودوا بحاجة إلى الأنسولين بعد 6 أشهر من إجراء DMR.
بالإضافة إلى مقاومة الأنسولين المنخفضة ، لاحظ المشاركون في الدراسة أيضًا انخفاضًا كبيرًا في درجات مؤشر كتلة الجسم من متوسط 29.8 كجم لكل متر مربع (كجم / م 2 ) في بداية الدراسة إلى 27.2 كجم / م 2 .
كما قاموا أيضًا بخفض نسبة الدهون في أكبادهم إلى النصف تقريبًا بعد 6 أشهر ، من 8.1 في المائة إلى 4.6 في المائة.