مفاجأة سارة.. إجراء جديد يلغي الحاجة إلى الأنسولين

يعد الأنسولين الطريقة الأساسية لعلاج مرض السكري وإدارته وهو موجود منذ أكثر من قرن، لكن أدى الارتفاع الشديد في أسعار الأنسولين في العقد الماضي إلى إجراءات يائسة من

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