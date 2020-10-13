AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة سارة.. إجراء جديد يلغي الحاجة إلى الأنسولين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يعد الأنسولين الطريقة الأساسية لعلاج مرض السكري وإدارته وهو موجود منذ أكثر من قرن، لكن أدى الارتفاع الشديد في أسعار الأنسولين في العقد الماضي إلى إجراءات يائسة من مرضى السكري.

ووفقا لموقع health line يمكن أن يؤدي إجراء جديد إلى إلغاء الحاجة إلى الأنسولين لملايين المصابين بداء السكري من النوع 2 من خلال استعادة قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين وتنظيمه بشكل طبيعي.

في تجربة تجريبية جديدة من هولندا ، قال الباحثون إن 75 في المائة من الأشخاص المعتمدين على الأنسولين المصابين بداء السكري من النوع 2 لم يعودوا بحاجة إلى الأنسولين بعد 6 أشهر من إجراء DMR.

بالإضافة إلى مقاومة الأنسولين المنخفضة ، لاحظ المشاركون في الدراسة أيضًا انخفاضًا كبيرًا في درجات مؤشر كتلة الجسم من متوسط ​​29.8 كجم لكل متر مربع (كجم / م 2 ) في بداية الدراسة إلى 27.2 كجم / م 2 .

كما قاموا أيضًا بخفض نسبة الدهون في أكبادهم إلى النصف تقريبًا بعد 6 أشهر ، من 8.1 في المائة إلى 4.6 في المائة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الحكم على فتاة تيك توك هدير الهادي بتهمة التحريض على الفسق.. 27 أكتوبر

هل يجوز البدء في الصلاة قبل انتهاء الأذان للاستعجال؟ ..دار الإفتاء تجيب

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بخصوص شكوى الأهلي ضد قناة تن

خاص| حسام حسن يقترب من قيادة الاتحاد السكندري

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور

فى تبادل لإطلاق النيران| مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط آخر بدمياط .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدانتيل الأبيض.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور

«وداد».. حكاية فيلم شهد أول ظهور لـ أم كلثوم على الشاشة .. ومؤامرة أدت لتدخل خبير ألماني لإخراجه