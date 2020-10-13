لتوعية المواطنين .. "مصر الخير" توقع برتوكول تعاون مع "أجيال مصر" و"الكشفية العربية" غدا

توقع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة اجيال مصر والمنظمة الكشفية العربية، برتوكول تعاون غدًا الأربعاء في اطار مشروع قيم وحياة بحضور كل من الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر، وعمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي.





ويستهدف البرتوكول التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاث في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية من خلال أنشطة وبرامج عمل مشتركة تشمل برامج تدريبية (تدريب مدربين) لقادة وقائدات الكشافة المصرية على مناهج مشروع قيم وحياة ليقوموا بالتدريب داخليا في الحركة الكشفية، ومشاركة الكشفيين في تلقي برامج التدريب التي تقيمها مؤسسة أجيال مصر في المحافظات المصرية.





كما تتضمن الأنشطة إقامة خيمة قيم وحياة داخل المخيم الكشفي العربي التربوي للشباب وذلك للتعريف بالمشروع وترويج القيم المستهدفة للمشاركين في المخيم، وإقامة ورشة عمل عربية مشتركة لدراسة إمكانية الربط بين مشروع قيم وحياة وقانون الكشافة وأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في طباعة ونشر المناهج الكشفية العربية المطورة على الدول العربية.





كما تتضمن المساهمة في طباعة ونشر الموسوعة الكشفية العربية للغة الإشارة على الجمعيات الكشفية العربية مما يساهم في تحقيق التنوع والشمول من خلال تسهيل دمج ذوي الإعاقة السمعية في الحركة الكشفية.