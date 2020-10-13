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رياضة

اجتماعات تحضيرية بين جهاز الرياضة وتذكرتي.. مصر تستعد لاستضافة كأس العالم العسكرية ٢٠٢١

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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ريهام بكير
بدأت الاجتماعات التحضيرية بين جهاز الرياضة العسكري وشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي رئيس مجلس الادارة للتنسيق والترتيب لاستضافة مصر لحدث مهم جديد وهي بطولة العالم العسكرية 2021.

وتواجد مسؤولو جهاز الرياضة العسكري في مقر شركة تذكرتي وكان في استقبالهم منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة الشركة لبدء الترتيبات الخاصة بإستضافة البطولة وحفل القرعة والافتتاح والختام للبطولة التي تقام  علي الاراضي المصرية.

جاء ذلك بعد النجاحات الكبيرة للدولة المصرية علي المستوي الرياضي في استضافة اكثر من حدث كبير بدأت بامم افريقيا للكبار 2019 ثم امم افريقيا 2019 تحت ٢٣ سنة والتي خطفت الانظار بعد تقديم حفل افتتاح وختام عالمي نال اشادة الجميع داخل وخارج مصر، وكان اخر هذه الاحداث هي قرعة حفل كأس العالم لكرة اليد 2020.
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