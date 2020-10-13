اجتماعات تحضيرية بين جهاز الرياضة وتذكرتي.. مصر تستعد لاستضافة كأس العالم العسكرية ٢٠٢١

بدأت الاجتماعات التحضيرية بين جهاز الرياضة العسكري وشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي رئيس مجلس الادارة للتنسيق والترتيب لاستضافة مصر لحدث مهم جديد وهي بطولة العالم العسكرية 2021.





وتواجد مسؤولو جهاز الرياضة العسكري في مقر شركة تذكرتي وكان في استقبالهم منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة الشركة لبدء الترتيبات الخاصة بإستضافة البطولة وحفل القرعة والافتتاح والختام للبطولة التي تقام علي الاراضي المصرية.



