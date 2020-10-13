وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الزقازيق يوقعان بروتوكول إنشاء وحدة للتضامن

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك اليوم بمقر وزارة التضامن.





كان ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الدكتورة نيفين القباج، مع رؤساء ٢٤ جامعة حكومية هي (عين شمس وحلوان والفيوم وبني سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، السادات، المنوفية ، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الاسكندرية، بورسعيد ، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، السويس) للتشاور حول آليات إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى بالجامعات والمهام والأدوار والمسئوليات المنوطة بها.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الوزارة دعمًا كبيرًا في تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





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وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة ترحب ببناء قنوات للتواصل مع الجامعات المصرية من أجل تحقيق التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى يحتاجها الطالب الجامعي، كما أكدت أن الوحدة تهدف كذلك إلي تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر. كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي و حث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات





وأكدت الوزيرة أن الجامعات تلعب دورا كبيرا في عمليات التغيير المجتمعي وبناء الإنسان، وأيضًا في مجالات التمكين الاقتصادي وإذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.





ومن جانبه فقد أكد رئيس جامعة الزقازيق أن المؤسسات التعليمية تقوم بدور حيوي في صناعة أجيال المستقبل ودعم المجتمع بكوادر ناجحة في كافة المجالات من خلال تنفيذ برامج محددة تساهم في تلبية احتياجات الفرد وتنمية المجتمع بالإضافة إلي الشعور بالمسئولية المجتمعية ، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ الإستراتيجيات الهادفة لبناء النشئ والشباب وحمايتهم إجتماعيًا وتأهيلهم وتثقيفهم وتشجيعهم علي المشاركة في تنمية موارد الدولة والتفاعل بإيجابية مع مختلف القضايا بالمجتمع.





وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء الوحدة داخل الجامعة يضمن استدامة التواصل وتحقيق التكامل مع وزارة التضامن الإجتماعي في سبيل استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل والتعرف على المشكلات التى تواجه الطلاب بهدف حلها وتقديم حزمة من الخدمات الإجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي بإعتباره شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.





ومن جانبهم، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدي إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التي توسعت فيها الجامعات في السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم عديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.





وأشار عدد من رؤساء الجامعات لأهمية التوسع في جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة في تغطية التكلفة، وذلك بالتنسيق أيضًا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



