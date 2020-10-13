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توك شو

في لقطة تعيد مشهد مقتل جورج فلويد.. عناصر من الشرطة الألمانية تعتدي على مهاجر تونسي بالضرب ..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:55 م
المهاجر التونسى
المهاجر التونسى
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قسم التوك شو
عرضت قناة العربية، تقريرًا عن مقطع فيديو لعناصر من الشرطة الألمانية تُعنف مهاجرًا تونسيًا بالضرب.

أظهر مقطع الفيديو خمسة من عناصر الشرطة الألمانية في مدينة كريفيلد الألمانية وهم يحيطون بمواطن تونسي كان قد رفض الانصياع إلى أمر الشرطة الألمانية بإجلاء بناية نشب فيها حريق في المنطقة.

عرض الفيديو لقطة لشرطية وهي توجه اللكمات إلى التونسي ووضعت ركبتها على عنقه في أسلوب مماثل للطريقة نفسها التي قتل بها "جورج فلويد" في مدينة مينابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط شرطة «ديريك تشوفين» بالضغط على عنق فلويد (بركبته) لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب من تسع دقائق مما جعل نبضه يتوقف ولقى مصرعه في الحال.
 
أظهر الفيديو صور لـ تويتات المعارضين التونسيين ورواد على السوشيال الميديا، الذين شنوا الحرب على الشرطة الألمانية فور عرض الفيديو، حيث عنفهم أحدهم، قائلًا "ما هذا الظلم والطريقة البشعة العنيفة من الشرطة؟"، وقال معارض آخر في تويتة "إبعاده عن الحريق وتقريبه من الموت".

وأوضح التقرير، أنه عندما أذيع هذا المقطع، قامت شرطة المدينة على الفور بفتح تحقيق بملابسات الحادث، وزعمت في بيان أن التونسي أبدى مقاومة خلال عملية إخلاء المبنى، فحاولت الشرطة اعتقاله واستخدام القوة معه.

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