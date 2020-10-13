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أخبار العالم

أرمينيا: تركيا المسئولة عن تخريب اتفاق الهدنة في ناجورني كاراباخ

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 م
علم تركيا
علم تركيا
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شيماء مصطفى
اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تركيا بتخريب اتفاق الهدنة في ناجورني كاراباخ، وذلك من خلال تحريض أذربيجان على مواصلة القتال في الإقليم.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد باشينيان أن موقف تركيا من الصراع في كاراباخ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.


ودعا أذربيجان إلى تقديم تنازلات في أي محادثات مع أرمينيا بشأن التوصل إلى تسوية حول ناجورني كاراباخ.


وأشار رئيس الوزراء الأرميني: "نعتقد أن أذربيجان ستواصل الأعمال العسكرية ما لم تغير تركيا موقفها من الأزمة".


وكانت أرمينيا وأذربيجان، تبادلتا اليوم الثلاثاء، الاتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.


واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أرمينيا بقصف منطقة "تار تار" مجددا، صباح اليوم.


وردا على ذلك، نفت وزارة الدفاع الأرمينية قصف مناطق في "تار تار" صباح اليوم.


وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية التزام يريفان بوقف إطلاق النار. 


وفي وقت سابق، علق إقليم كاراباخ، على الهدنة قائلا إن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.
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