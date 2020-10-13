المحاكمات في يوم.. المشدد 10 سنوات للمتهمين باقتحام مزرعة دواجن وسرقتها بمنيا القمح.. الجنايات تؤجل محاكمة 12 متهما في قضية تنظيم القاعدة بالسودان إلى 15 نوفمبر

- المشدد 5 سنوات لسائق خطف طفلة وهتك عرضها بمنيا القمح

- الحبس عاما لمتهم سرق وصلة مياه وزور أوراق المصالحة بالسيدة زينب









أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى فى جلستها المنعقدة اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات، لـ ٣ أشخاص لقيامهم باقتحام مزرعة دواجن وسرقة دراجة بخارية من تاجر متواجد بالمزرعة تحت تهديد السلاح.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ من" السيد ع " 28 سنة تاجر دواجن مقيم دائرة مركز منيا القمح، أثناء تواجده بمزرعة، لشراء دواجن فوجئ بقيام 3 أشخاص باقتحام المزرعة وبحوزتهم بندقية خرطوش وبندقية آلية، وقاموا بالاستيلاء على الدراجة البخارية المملوكة له ولاذوا بالفرار.





وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح صحة الواقعة وقيام " أحمد ر "38 سنة حارس أمن بمصنع، و" صلاح ع " 29 سنة عامل خردة و" السيد ع " 41 سنة حلاق، مقيمين دائرة مركز منيا القمح، بإرتكاب الواقعة وسرقة الدراجة البخارية، بعد إطلاق أعيرة نارية لترويع قائدها.





وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمةالقضية رقم 34087 لسنة جنايات منيا القمح والتى أصدرت حكمها المتقدم.





كما قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام الي تنظيم القاعدة بالسودان"، لجلسة 15 نوفمبر لاستكمال فض الاحراز.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور الامين العام لمأمورية طرة حمدى الشناوى وسكرتارية طارق فتحى.





فيما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى،في جلستها المنعقدة اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات، لسائق قام باستدراج طفلة عمرها 7 سنوات وتعدي عليها جنسيا بدائرة منيا القمح.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من " ز ع" 25 سنة ربة منزل مقيمة دائرة مركز منيا القمح، تتهم سائق بخطف نجلتها " أ " 7 سنوات واستدراجها إلى أحدى الأماكن النائية وهتك عرضها.









وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، صحة الواقعة وقيام " محمد ف " 24 سنة سائق مقيم ميت يزيد، باستدراج الطفلة إلى مكان خالى من المارة وشل حركتها مستغلا صغر سنها وتعدى عليها جنسيا.





تم ضبط المتهم وإحالته من قبل نيابة منياالقمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 29545 لسنة جنايات منيا القمح لسنة2019 والتي أصدرت حكمها المتقدم.





وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم " إمام.م" بالحبس سنة ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بتزوير شهادة تصالح خاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة.





صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.





وأسندت النيابة العامة للمتهم " إمام.م" وأخر سبق الحكم عليه، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول لازوير محررات رسمية وهى " شهادة تصالح وتنازل" والمنسوبين صدورهما لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بأن اتفقا مع المجهول وساعداه بأن أمداه بالبيانات والمعلومات الواجب توافرها ، فقام المجهول باصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لموظف عام، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.





كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تقليد بواسطة الغير أختام جهات حكومية " شوكة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية"، بأن قام المجهول باصطناع الأختام سالفة الذكر على غرار المحررات الصحيحة، واستعمالها لبصم المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول.









وشهدت المستشارة القانونية لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه قد تحرر للمتهم وآخر محضرين لسرقتهما مياه الشرب بتوصيله غير مرخص بها، بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، وتبين أن المتهم تقدم بمصالحة بغية الهرب من العقوبة وسداد قيمة المسروقات، إلا أنه وبفحص المصالحة تبين أنها مزورة ولم تصدر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة.



