عميد آداب عين شمس: فتح باب القبول بأربعة برامج دراسية جديدة متميزة بمصروفات





وأضاف عميد كلية الاداب يأتي ذلك في اطار سعي كلية الاداب للتطوير والتحديث في العملية التعليمية وفي خدمة المجتمع بتقديم منتج جيد متمثل في خريج متميو قادر علي التعامل بسوق العمل لذلك تم فتح اربع برامج متميزة جديدة وهم : برنامج الدراسات الانجليزية البينية وبرنامج الدراسات العبرية والاسرائلية وبرنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية وبرنامج اللغة الهندية .





وأكد الدكتور مصطفي خلال تصريحاته لصدي البلد انه سوف يعتمد العام الجامعي الجديد علي التعليم الهجين والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ علي الطالب والاستاذ .





وأشار عميد كلية الاداب الي سوف يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم واجهزة قياس درجة الحرارة والزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات ومنع دخول اي طالب دون ارتدائها .

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس أنه تم فتح باب القبول في اربع برامج دراسية جديدة متميزة بمصروفات .