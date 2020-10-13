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نائب وزير الاتصالات: الهدف من التحول الرقمي تقديم الخدمة للمجتمع بشكل مميكن.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:16 م
نائب وزير الاتصالات
نائب وزير الاتصالات
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محمد حليم قنديل
قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي، إنه سيتم إتاحة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون على منصة مصر الرقمية ولكن سيستمر تقديمها يدويا كما كانت، موضحا ان الهدف من التحول الرقمي هو تقديم الخدمة للمجتمع بشكل مميكن.


وأضاف «العطار» خلال لقائه التليفزيوني فى برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه سوف تتم بعض الاجراءات بحيث يقل التواجد داخل المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن جزءا من التحول الرقمي كيفية الاتصال وتبادل البيانات بطريقة مؤمنة بين جميع جهات الدولة.


وتابع نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي، أنه بعد التحول الرقمي فإن صانع القرار لم يعط القرارات بعد الاطلاع على الاحصائيات أو استبيان رأي، ولكن يتخذ قرارا على الذي يحدث على أرض الواقع.


وأوضح المهندس خالد العطار، أن منصة مصر الرقمية هي أداة الحكومة للتخلص من روتين التعامل الورقي، مشيرا إلى أنه بعد التحول الرقمي اليوم على سبيل المثال بعد حدوث مشكلة فى منطقة ما تم الوصول اليها خلال دقيقتين وتم حلها خلال 7 دقائق فقط.


وأشار إلى أنه تم حصر الخدمات الحكومية وتم استبيان ان هناك ما يقارب 550 خدمة حكومية هي التى يحتاجها المواطنون بشكل مستمر، موضحا أنه خلال أخر هذا العام سوف نضيف 72 خدمة لمنصة مصر الرقمية، وبحلول العام القادم سوف نضيف 210 خدمات جديدة للمنصة وبعد عامين سوف نقوم باضافة كافة الخدمات.
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