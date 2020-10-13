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أخبار العالم

روسيا تهدد بقطع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:09 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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محمد عثمان
رجح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني.


وقال لافروف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية: "أولئك القائمون على السياسة الخارجية في الغرب لا يدركون أهمية المحادثة ذات الاحترام المتبادل. ربما يجب علينا في وقت ما ببساطة التوقف عن التواصل معهم".


وأشار لافروف إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين سبق وأن صرحت بأن الشراكة مع القيادة الروسية الحالية لا تسير على الشكل المطلوب، مضيفًا: "ليكن الأمر إذا كانوا يريدون ذلك".


وتابع: "انظروا كيف جرت جلسة المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية والمبادئ الأخلاقية التي ظهرت حول أن روسيا لا تستطيع الاستفادة من فرصتها لشرح ما حدث مع نافالني".


وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لفرض عقوبات على موسكو لاتهامها بالضلوع في محاولة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز "نوفيتشوك" المثير للأعصاب.


ونفت روسيا أكثر من مرة كل تلك الاتهامات وطالبت ألمانيا التي وجهت لها الاتهامات بتقديم أدلتها على ضلوع الكرملين في حادث التسمم.
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