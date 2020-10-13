جداول الدراسة للعام الجامعي الجديد للشعبة العربي بحقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ستبدأ في 17 اكتوبر الجاري حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لذلك وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية.





وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لصدي البلد أنه سوف يرتكز التعليم خلال العام القادم على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.



