جداول الدراسة للعام الجامعي الجديد للشعبة العربي بحقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ستبدأ في 17 اكتوبر الجاري حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لذلك وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية.
وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لصدي البلد أنه سوف يرتكز التعليم خلال العام القادم على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.
وأشار إلى أنه سوف يتم تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.
وأكد أنه تم وضع جدول الدراسة للعام الجامعي 2020-2021 الشعبة العربي الفصل الدراسي الأول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.