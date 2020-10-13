الصحة العالمية: 10 لقاحات لـ كورونا في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية .. فيديو

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية ، إن إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم متزايدة وقوية جدا وتتغير من دول إلى أخرى، مؤكدا أن الإصابات الأسبوع الماضي كانت متزايدة في البرازيل والهند وأمريكا.





وأضاف جمال عصمت خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت منذ أسبوعين في أوروبا، مؤكدا ان معدل الاصابة في أوروبا يصل الى 100 الف حالة يوميا وفرنسا 20 ألف حالة .





واوضح جمال عصمت ، أن الصين هي الوحيدة التي ظهر بها المرض واستطاعت إيقاف انتشاره ولا تعاني الآن من موجة ثانية لإصابات فيروس كورونا لافتا الى ان الاصابة بفيروس كورونا مرة اخري تكون نادرة جدا . واستطاعتإيقافانتشارهالآنلإصاباتالى









وتابع : هناك محاولات لتطوير أدوية ولقاحات كورونا عن طريق خليط من الاجسام المضادة كما ان الرجال اكثر عرضة للاصابة بكورونا من السيدات بسبب اختلاطهم والشباب أكثر عرضة ايضا .



