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طارق عبد العزيز: أنا مش مظلوم في الساحة الفنية وراضي بمشواري.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:03 م
طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز
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هاني حسين
كشف الفنان طارق عبد العزيز، عن آخر أعماله الفنية التي يقوم بالتحضير لها وطريقة اختياره للأدوار التي يقوم بتجسيدها.

وقال طارق عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أجتهد في اختيار الأعمال الفنية التي أشارك فيها".

وأضاف طارق عبد العزيز "أنا مش مظلوم في الساحة الفنية وراضي بمشواري الفني وأقوم باختيار الأدوار التي أقوم بتجسيدها في الأعمال الفنية والدرامية".

وتابع طارق عبد العزيز "لي اختيارات تحتاج إلى وقت للموافقة عليها، وأشارك  حاليا في تصوير مسلسل  بعنوان «تحقيق» الذي يعمل على  مع مخرج واعد وعلى علم بالدراما وهو محمد فتحي".

وأكد طارق عبد العزيز "المشاركة في الأعمال الفنية والدرامية ترجع إلى طريقة كتابة السيناريو، وذلك قد يكون سببا في عدم وجود تنوع كبير يدفع الممثل للمشاركة في أعمال فنية كثيرة".
 
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