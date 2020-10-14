الريال السعودي بـ 4.19 جنيه .. أسعار العملات العربية الأربعاء

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.75 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع بزيادة قرشين .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.75 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..تعرف على كيفية استخراج بطاقات الدفع المقدم للشباب أقل من 16 سنة
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع بزيادة قرشين .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .