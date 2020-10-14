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فاكهة مهملة تحارب الكوليسترول وترفع المناعة .. تعرفى عليها

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد فاكهة التين الشوكى من الفواكه المهملة التى يجب أن تكون  جزءًا من نظامك الغذائي فهى غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والكاروتينات.. والعديد من الفوائد الأخرى وفقا لموقع هيلث التى  تجعلك لا تتنازلى عن تناول على الأقل ثمرة يوميا. 
-محاربة  السكرى

  قد يساعد التين الشوكي  فى ضبط مستويات الجلوكوز في الجسم مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل.

-محاربة الكوليسترول

يساعد  التين الشوكي في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على  أداء جنسي أفضل .

- رفع جهاز المناعة

 التين الشوكي غنى  بفيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم

-محاربة مشاكل المعدة

 التين الشوكى  يحفز حركة  الأمعاء  ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.

-صحة الشعر

فوائد التين الشوكى للشعر عديدة يمكنك استخدام زيت التين الشوكي لجعل شعرك لامعًا. يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ،

-فوائد التين الشوكى للوجه

غالبًا ما يستخدم التين الشوكى  أيضًا لخصائصه لتفتيح البشرة  كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية .

-فقدان الوزن

تساعد العديد من المكونات الموجودة داخل التين الشوكي في إنقاص الوزن . تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض ​​الإفراط في تناول الطعام.



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