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رياضة

بمشاركة علي معلول.. تونس تتعادل مع نيجيريا 1-1 وديا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:05 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
حقق منتخب تونس تعادل مع نيجيريا إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

اقيمت مباراة تونس و نيجيريا علي ملعب جاك ليمانس في النمسا، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 21 عن طريق لاعبه كيليتشي إيهيناتشو، وتعادل لـ منتخب تونس محمد دراغر في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة أهدار إيهيناتشو لركلة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وشارك في المباراة علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب تونس كبديل في الدقيقة 84، ومهاجم المقاولون سيف الدين الجزيري أيضًا في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بينما لم يشارك فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الذي يغيب لوجوده في الحجر الصحي في تونس، كما أعلن اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت تونس قد خاضت مباراة ودية أمام السودان يوم الجمعة الماضي، وانتهت لصالح نسور قرطاج بثلاثة أهداف دون رد.

منتخبا تونس ونيجيريا يستعدان لمواجهة تنزانيا وسيراليون على الترتيب، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، والمقرر لهما يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل.
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