AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تلميذة صغيرة تنتحر شنقًا بسبب الإيذاء النفسي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

عثر على تلميذة بريطانية محبوبة ومتفوقة، مشنوقة في غرفة نومها .



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، تم اكتشاف  شانتيل جونز ، 13 عامًا ، وهي مشنوقة في منزلها في ريكسهام ، شمال ويلز في حوالي الساعة 6 مساءً في 1 أكتوبر.



وهرع المسعفون وعربة الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث ، ولكن على الرغم من الجهود المحمومة لإنقاذها ، أُعلن عن وفاة شانتيل في الساعة 6.35 مساءً.



وقال الطبيب الشرعي جون جيتينز ، الذي فتح تحقيقًا في قاعة مقاطعة روثين ، يوم الاثنين ، إن الفتاة الصغيرة عثر عليها مشنوقة.



تم إعلان وفاتها عند وصولها إلى مستشفى ريكسهام مايلور ، لكن الطبيب الشرعي قال إنه من المحتمل أنها "ماتت أثناء وجودها في المنزل".



وتم إجراء تشريح للجثة ولكن تم تأجيل السبب الطبي للوفاة حتى تحقيق كامل.



وقال الطبيب الشرعي إن الفتاة يبدو أنها انتحرت شنقا  بسبب تعرضها لإيذاء نفسي.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجل يهاجم سمكة قرش مفترسة التهمت قدم زوجته.. تفاصيل

العثور على جثة شخص انتحر بـ حبل داخل منزله فى طنطا

مشنوقة في شقتها.. فنانة شابة تنتحر في ظروف غامضة

بشكل مأساوي .. انتحار فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في ظروف غامضة

ترشيحاتنا

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جديدة.. شاهد

آبل تصدم عشاق آيفون بهذا القرار

تخفيض 5000 جنيه على سعر هاتف Samsung Galaxy S20.. تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بخصوص شكوى الأهلي ضد قناة تن

للعروس يوم الزفاف.. احذرى ارتكاب هذه الأخطاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟

وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية