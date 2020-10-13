تلميذة صغيرة تنتحر شنقًا بسبب الإيذاء النفسي

عثر على تلميذة بريطانية محبوبة ومتفوقة، مشنوقة في غرفة نومها .





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، تم اكتشاف شانتيل جونز ، 13 عامًا ، وهي مشنوقة في منزلها في ريكسهام ، شمال ويلز في حوالي الساعة 6 مساءً في 1 أكتوبر.





وهرع المسعفون وعربة الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث ، ولكن على الرغم من الجهود المحمومة لإنقاذها ، أُعلن عن وفاة شانتيل في الساعة 6.35 مساءً.





وقال الطبيب الشرعي جون جيتينز ، الذي فتح تحقيقًا في قاعة مقاطعة روثين ، يوم الاثنين ، إن الفتاة الصغيرة عثر عليها مشنوقة.





تم إعلان وفاتها عند وصولها إلى مستشفى ريكسهام مايلور ، لكن الطبيب الشرعي قال إنه من المحتمل أنها "ماتت أثناء وجودها في المنزل".





وتم إجراء تشريح للجثة ولكن تم تأجيل السبب الطبي للوفاة حتى تحقيق كامل.





وقال الطبيب الشرعي إن الفتاة يبدو أنها انتحرت شنقا بسبب تعرضها لإيذاء نفسي.