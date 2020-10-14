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خبير أمني: المعلومات الأمنية هي أهم سلاح للجهاز الأمني .. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال اللواء ضياء عبد الهادي، الخبير الأمني، إن المعلومات الأمنية هي أهم سلاح للجهاز الأمني، مشيرا إلى أن المعلومات أقوي من المعدات، وأقوي من الأفراد، موضحا أن المعلومة الاستباقية هي أهم شئ بالنسبة للجهاز الأمني.

وأضاف «عبد الهادي» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا لدينا جهاز الأمن الوطني تعافي بشكل كامل وأصبح يسيطر بشكل كامل ومصادرهم ومعلوماتهم بتجعلهم يقومون بضربات موجعة وقوية وتحبط جميع العمليات الارهابية.

وتابع الخبير الأمني، أنه من الملاحظ أن العمليات الإرهابية أصبح عددها قليل جدا فى مصر خلال هذه الفترة بسبب المعلومات الاستباقية التى يعرفها جهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن المعلومات التي لدي الجهاز الوطني قوية جدا.

وأوضح اللواء ضياء عبد الهادي، أنه لولا المعلومات الاستباقية لكانت هناك عمليات ارهابية لا نستطيع التحكم بها، متابعا أن جهاز الأمن لدينا واعيا وله مصادره القوية فى جمع المعلومات و لديه المعلومات الموثوق منها.

وأشار إلى أن جهاز الأمن الوطني يستطيع تحدد أماكن الإرهابيين وإحباط جميع عملياتهم الارهابية التى يريدون ان يقوموا بها والقبض عليهم أو قتلهم فى حال الاشتباك معهم بالاسلحة.
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