سقوط عاطلين خلال سرقتهم هواتف محمولة من داخل سيارة بالمنصورة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، من ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة من السيارات وذلك خلال قيامهم بإرتكاب واقعة سرقة.





كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدد من البلاغات لمواطنين لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسرقة الهواتف المحمولة من داخل سياراتهم عن طريق كسر الزجاج.





جري تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمود سليم، وتحت إشراف العميد حسن الغرباوي، رئيس مباحث المديرية، لفحص البلاغات وتحديد المتهمين بإرتكاب وقائع السرقه وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مواقع السرقة.





وامكن فريق البحث من التوصل لمرتكبي وقائع السرقات وهم "محمد.ع.ع"،وشهرته الدراملي،40 عاما ،عاطل ومقيم أول المنصورة، و"عوض .مع"،وشهرته "الصوفاني"، عاطل ومقيم شارع كلية الآداب بالمنصورة وذلك حال قيامهم بكسر زجاج أحدى السيارات لسرقه الهواتف المحمول منها .





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم ١٢ واقعه سرقه وارشدو عن المسروقات،وبالفحص تبين بأنهم جميعًا مبلغ بسرقتهم.



