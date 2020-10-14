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منسق الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر من أفضل الدول اتخاذاً لإجراءات وقرارات مواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
منسق الأمم المتحدة
منسق الأمم المتحدة في مصر
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إبراهيم القادري
قال ريتشارد ديكتس، منسق الأمم المتحدة في مصر، إن أسعار الحبوب ارتفعت عالميًا ومصر لديها خطة لتخزين الحبوب وتوفيرها وتقليل الفاقد لافتًا إلى أن مصر لديها خبرات عديدة بالأمم المتحدة منهم الدكتورة غادة والي والدكتور محمود محيي الدين.

وأضاف "ديكتس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن مصر من أهم الدول التي تساهم في بعثات حفظ السلام في العالم، مؤكدا زيارته لمناطق سياحية مصرية عديدة ومنها أبوسمبل.

وأوضح "ديكتس"، أن مصر من أفضل دول العالم التي اتخذت إجراءات مبكرة وقرارات صعبة لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر اتخذت خطوات عديدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الاجتماعي للعديد من الفئات.

وتابع: أن جائحة كورونا ساعدت في الاعتماد علي الإنترنت كوسيلة للتعلم ونعمل علي العديد من المشروعات مع مصر منها أساليب جديدة للري وترشيد الاستهلاك للمياه.

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