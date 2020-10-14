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توك شو

ناس كتير قالتلي مش هتنجحي.. نسمة يحيى صاحبة أول علامة تجارية لـ قصار القامة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:24 ص
نسمة يحيى
نسمة يحيى
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قسم التوك شو
قالت نسمة يحيى أول من أطلق علامة تجارية للأزياء المخصصة لـ قصار القامة، إنها كانت تذهب إلى محلات ملابس الأطفال؛ من أجل شراء الملابس و كان تصميم الملابس غير مناسب لعمرها و لا يمكنها الذهاب إلى محلات لملابس البالغين لانهم لا يملكون مقاسها؛ مما جعلها تشعر بعقدة نفسية وبالتهميش؛ فقامت بشراء الأقمشة المناسبة لعمرها وتصميم ملابسها بنفسها.   

وأكدت يحيى خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر» على قناة «cbc»، أنها قبل إصدارها للعلامة التجارية؛ أجرت استطلاع رأي لقصار القامة، وكانت ردة الفعل إيجابية، وأكدوا أنهم يواجهون نفس المشكلة. 

وأضافت صاحبة أول علامة تجارية لقصار القامة، أن العديد من الناس قالوا لها إن فكرتها لن تنجح؛ بسبب قلة عدد قصار القامة في المجتمع، أو أنه لن يلتفت أحد إلى تلك الفكرة، لكن بعد إصدار العلامة التجارية؛ لاقت ردود فعل جيدة من الناس.       

ونوهت إلى أنها لا زالت طالبة في كلية إعلام، مشيرة إلى أن العمل بجانب الدراسة كان صعبا، لكنها وجدت أن عملها كان مشكلة تواجه الكثير من قصار القامة، وهذا ما شجعها.
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