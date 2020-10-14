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أخبار العالم

البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
البنك الدولي يقر
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا
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قسم الخارجي
أقرَّ البنك الدولي، مساعدة، بقيمة 12 مليار دولار؛ لتمويل لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، حذر- في وقت سابق- من مخاطر الاعتماد على فكرة "مناعة القطيع" لمواجهة تفشي وباء كورونا.

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وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن آثار فيروس كورونا طويلة المدى، فضلا عن أن قوة ومدة أي استجابة مناعية، لا تزال غير معروفة .

وأوضح أن مناعة القطيع تتحقق من خلال حماية الأشخاص من الفيروس وليس بتعريضهم له.

وأضاف أنه لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، "ناهيك عن أنه جائحة".

ونوّه أن التقديرات تشير إلى أن 10% فقط من الأشخاص تعرضوا لفيروس كورونا في معظم البلدان.

وصرح بأن السماح للفيروس بالانتشار بِحُرِّيَّة؛ ليس ما تفعله الحكومات الفرنسية والبلجيكية والبريطانية والألمانية والإسبانية.
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