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فن

سميرة سعيد تنعي عزيز سعد الله

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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مصطفى كرم
نعت الفنانة سميرة سعيد الفنان عزيز سعد الله، الذي توفي أمس، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة. 

ونشرت سمير سعيد عبر حسابها بإنستجرام، صورة الراحل وعلقت قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر حزين وفاة الممثل القدير عزيز سعد الله .. الرحمة لروحه والصبر والسلوان لعائلته..

وكانت  وسائل الإعلام المغربية أعلنت وفاة الفنان عزيز سعد الله، عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

عزيز سعد الله عمل كفنان ومخرج ومؤلف، وأفنى عمره لفنه فى السينما والتليفزيون والمسرح. 

عزيز من مواليد 1950، وهو اسم له تاريخ بارز في المغرب، وله العديد من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.

وشارك في تأسيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح التي شغل منصب أول أمين عام لها.

وشكل ثنائيًا ناجحًا رفقة زوجته الفنانة خديجة أسد.

نال الراحل جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فيلم "زمن الإرهاب"، وقدم مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا، وأسـس فرقـة "مـسرح الثمانين" صحبة زوجته التي تشاركه أغلب أعماله.
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