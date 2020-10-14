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فن

آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين .. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
غيّب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين  بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

وكان آخر ظهور للفنان محمود ياسين فى عزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز .

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

حصل ياسين على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على:

جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980

ومهرجان السينما العربية في أمريكا وكندا عام 1984.

ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988.

حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975.

جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.

اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة

كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخصص له مهرجان الإسكندرية الدولي لدول المتوسط دورة باسمه.

تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة
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