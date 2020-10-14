آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين .. فيديو

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





حصل ياسين على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على:

جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980



