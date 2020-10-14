أبو هشيمة ناعيا محمود ياسين: رحم الله الفنان المصري العملاق

نعى رجل الأعمال أبو هشيمة، الفنان القدير محمود ياسين الذي توفي اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا.









ونشر أبو هشيمة صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان المصري العملاق محمود ياسين".









وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.









شارك محمود ياسين في عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.









محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين، والتي تزوجت الممثل محمد رياض.









فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.









وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.



