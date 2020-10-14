بالتعاون مع شركة ديسكفري.. التعليم تعقد دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة ديسكفري دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التي من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفي العملية التعليمية ، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتستمر تدريبات المعلمين، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2020، بالتعاون بين الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ومراكز التطوير التكنولوجي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جميع قاعات مديريات التربية والتعليم بالجمهورية وكذلك الإدارات التعليمية.

اقرأ أيضا :تعرف على استعدادات مديرية الصحة بمطروح للعام الدراسي الجديد

وتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.

وقد أطلقت الوازارة الروابط التالية للتواصل عبر صفحاتهاالرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي:

Facebook: https://www.facebook.com/egypt.moe

https://www.instagram.com/moeteegyptInstagram:

Twitter: https://twitter.com/MoeteEg